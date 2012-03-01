Nükleer santral için suç duyurusu

T24 - Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Akkuyu’da nükleer santral kurma hazırlıklarını sürdüren Rus şirketin çalışmalarına izin veren devlet kurumları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nükleer karşıtlarına göre, nükleer santralle ilgili ÇED süreci tamamlanmadığı için arazi tahsisinin yapılması ve arazide çalışmaların başlaması hukuka aykırı.

Hüseyin Şimşek'in Mersin imece gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma uyarınca Gülnar ilçesi Büyükeceli kasabasında nükleer santral çalışmalarına başlayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş’nin faaliyetleri yargıya taşındı.

Nükleer Karşıtı Platform üyesi bir grup dün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve çalışmaların durdurulmasını, çalışmalara izin veren devlet görevlileri hakkında yasal işlem başlatılmasını istediPlatform adına açıklama yapan Sabahat Aslan, Akkuyu nükleer santral projesinin Çevre Kanununa göre düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine tabi olduğuna dikkat çekti.

Aslan, kanunun 10. maddesine göre ‘ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararı alınmadıkça proje için onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğini, yatırıma başlanamayacağını, ihale

edilemeyeceğini’ vurguladı.

Nükleer santral projesiyle ilgili her türlü iş ve eylemden önce mutlaka ÇED kararının alınması gerektiğine işaret eden Aslan, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş ÇED için 2 Aralık 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Şirketin, ÇED raporu henüz alınmamışken Akkuyu sahasında inşaat için hazırlık faaliyetlerine başlaması, ayrıca ÇED raporuyla ilgili herhangi bir karar, onay ve ruhsat alınmamışken arazi tahsisinin yapılması yasal değildir” görüşünü dile getirdi.

ÇED raporu olmadığı halde santral alanında çalışma yapılmasına izin veren kamu görevlilerinin yasal ve cezai sorumluluğu olduğunu kaydeden Aslan, bu kamu görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve çevre kirliliğine neden olma’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, nükleer santral alanında çalışma yapılmasına izin veren ve ‘isimleri bilinmeyen’ kamu görevlileri hakkında suç duyurusu dilekçelerini Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Nükleer karşıtları, savcılığa sundukları dilekçelerin ekinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş’nin santral sahasında çalışma yaptığına dair bilgilendirme yazısını da savcılığın dikkatine sundu.