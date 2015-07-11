Nükleer müzakereler bir kez daha uzatıldı

İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında süren nükleer müzakerelerde anlaşma tarihi pazartesi gününe uzatıldı. Anlaşma için ilk tarih 7 Temmuz olarak belirlenmiş, ancak daha sonrasında uzatılmıştı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "İran'ın nükleer meselesinde uzun vadeli çözüme ulaşmak için süren müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla AB'nin İran'a kısıtlayıcı önlemlerinin askıya alınması 13 Temmuz'a kadar uzatılmıştır" denildi.

Tarafları en çok zorlayan noktalardan birinin Tahran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili takvim olduğu belirtiliyor.

Üzerinde uzlaşılmaya çalışılan anlaşma, İran'ın atom bombası üretmeden sadece sivil amaçlı nükleer enerji kullanabilmesini, bunun karşılığında da uluslararası toplumun İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları aşama aşama kaldırmasını öngörüyor.