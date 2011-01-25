T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Nükleer fısıltı' paniğe neden oldu!

Anadolu Ajansı’nın (AA) servise koyduğu ‘nükleer sızıntı’ haberi nedeniyle korkulu saatler yaşandı.

25 Ocak 2011 02:00

T24 - ‘Fısıltı gazetesi’nin kulaktan kulağa yaydığı deprem söylentilerinin yarattığı paniğin bir benzeri de dün Anadolu Ajansı’nın (AA) servise koyduğu ‘nükleer sızıntı’ haberi nedeniyle yaşandı. AA, öğle saatlerinde Ermenistan’daki Medzamor Nükleer Santralı’ndan radyasyon sızdığı için Iğdır, Ağrı, Muş, Tunceli, Hakkâri ve Şırnak’ta radyasyon ölçümleri yapılmaya başlandığını duyurdu. 

Ajansın “Türkiye’nin doğusuna nükleer sızıntı testi” başlıklı haberi saatlerce televizyon ve internet sitelerinde “nükleer tehlike” olarak sunulunca bölgede panik yaşandı. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:

Nükleer sızıntı tez elden yayıldı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da (TAEK), 100 noktaya dedektör kurulduğunu açıklayınca panik havası büyüdü. TAEK saat 17.00’de yaptığı açıklamada “Radyasyon doz hýzý seviyesinde herhangi bir artýþ yok”demekle birlikte sızıntı olmadığına ilişkin bir ifade kullanmadı. 


Sızıntı değil, radon ölçümü 

Ancak bir süre sonra gerçek anlaşıldı: Sızıntı yoktu. Erzurum Atatürk Üniversitesi, bir araştırma için 6 kente özel cihaz yerleştirmişti. Ancak cihazlar radyasyon değil, deprem haritasına veri sağlayacak şekilde binalardaki çatlak ve boyalardan kaynaklanan ve kansere neden olan radon gazını ölçmek için yerleştirilmişti. 

Doç. Dr. Neslihan Ekinci ile Asistan Bekir Doğan, kentin radon haritasının çıkarılmasını ve son zamanlarda artan akciğer kanserinin nedenlerinin ortaya koyulmasını amaçladıklarını söyledi. Asistan Bekir Doğan, “Kapalı ortamlardaki radon gazını ölçmek için Iğdır’a 100 dedektör yerleştirdik. Bazı basın organları konuyu saptırmış. Alican köyünden yoğun kanser şikayetleri nedeniyle de su ve toprak numunesi aldık ” dedi. Daha sonra Iğdır Valiliği sızıntı iddialarını “Sadece radon ölçümü yapılıyor” diye yalanladı. AA’da akşam saatlerinde ‘sızıntı’ ifadesini ‘sızıntı iddiası’ olarak değiştirdi. 


Başbakanlık da yalanladı: Sızıntı yok 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da radyasyon tehlikesi olmadığını duyurdu. Başkanlık, “Iğdır il sınırına 16 kilometre mesafede, Erivan kentindeki Medzamor Nükleer Santrali’nde radyasyon sızıntısı olduğu ve bunun Türkiye’nin doğusundaki 6 ili etkilediği” yönündeki haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, dün başta Iğdır olmak üzere bölgedeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ölçüm yaptığı; radyasyon ölçüm sonuçlarında bir artışa rastlanmadığı bildirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Erken Uyarı Ağı Sistemi Merkezi ile de görüşüldüğü, bölgedeki radyasyon erken uyarı sensörlerinden uyarı alınmadığının öğrenildiği kaydedildi. 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24