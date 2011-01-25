'Nükleer fısıltı' paniğe neden oldu!

T24

Sızıntı değil, radon ölçümü



Başbakanlık da yalanladı: Sızıntı yok



Ajansın “Türkiye’nin doğusuna nükleer sızıntı testi” başlıklı haberi saatlerce televizyon ve internet sitelerinde “nükleer tehlike” olarak sunulunca bölgede panik yaşandı. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da (TAEK), 100 noktaya dedektör kurulduğunu açıklayınca panik havası büyüdü. TAEK saat 17.00’de yaptığı açıklamada “Radyasyon doz hýzý seviyesinde herhangi bir artýþ yok”demekle birlikte sızıntı olmadığına ilişkin bir ifade kullanmadı.Ancak bir süre sonra gerçek anlaşıldı: Sızıntı yoktu. Erzurum Atatürk Üniversitesi, bir araştırma için 6 kente özel cihaz yerleştirmişti. Ancak cihazlar radyasyon değil, deprem haritasına veri sağlayacak şekilde binalardaki çatlak ve boyalardan kaynaklanan ve kansere neden olan radon gazını ölçmek için yerleştirilmişti.Doç. Dr. Neslihan Ekinci ile Asistan Bekir Doğan, kentin radon haritasının çıkarılmasını ve son zamanlarda artan akciğer kanserinin nedenlerinin ortaya koyulmasını amaçladıklarını söyledi. Asistan Bekir Doğan, “Kapalı ortamlardaki radon gazını ölçmek için Iğdır’a 100 dedektör yerleştirdik. Bazı basın organları konuyu saptırmış. Alican köyünden yoğun kanser şikayetleri nedeniyle de su ve toprak numunesi aldık ” dedi. Daha sonra Iğdır Valiliği sızıntı iddialarını “Sadece radon ölçümü yapılıyor” diye yalanladı. AA’da akşam saatlerinde ‘sızıntı’ ifadesini ‘sızıntı iddiası’ olarak değiştirdi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da radyasyon tehlikesi olmadığını duyurdu. Başkanlık, “Iğdır il sınırına 16 kilometre mesafede, Erivan kentindeki Medzamor Nükleer Santrali’nde radyasyon sızıntısı olduğu ve bunun Türkiye’nin doğusundaki 6 ili etkilediği” yönündeki haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, dün başta Iğdır olmak üzere bölgedeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ölçüm yaptığı; radyasyon ölçüm sonuçlarında bir artışa rastlanmadığı bildirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Erken Uyarı Ağı Sistemi Merkezi ile de görüşüldüğü, bölgedeki radyasyon erken uyarı sensörlerinden uyarı alınmadığının öğrenildiği kaydedildi.