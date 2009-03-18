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Çevre

Nükleer enerji ihalesine suç duyurusu

Çevreciler Sinop'ta, Nükleer İhale Yasası'na uyulmadığı gerekçesiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Mart 2009 02:00

Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, Nükleer İhale Yasası ve Şartnamesine uyulmadığı gerekçesiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uğur Mumcu Meydanında, platform adına açıklama yapan Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, Nükleer santral ihalesinde, Nükleer İhale Yasasına ve Şartnamesine uyulmayarak fiyat teklifi üzerinden sözlü pazarlık yürütüldüğünü öne sürdü.

Nükleer santral ihalesinde fiyat teklifinin bulunduğu zarfın açıldığı 19 Ocak 2009 tarihinden sonra Nükleer Santral İhale Yasasında fiyat teklifinin değiştirilebileceğine dair bir ibare bulunmadığı ve ihale şartnamesinin 29. maddesine göre men edildiğini öne süren Gürbüz, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Nükleer santral kurulacak yerler arasında gösterilen Sinop-İnceburun ve Mersin-Akkuyu'nun turizm açısından gelişme potansiyeli olan ve doğal güzellikleriyle ülkenin önemli yerleri arasında bulunduğunu da ifade eden Gürbüz, "Yetkililer, turizm mi, yoksa enerji üretimi mi?" sorusuna bir an önce yanıt vermelidirler" diye konuştu.

Grup daha sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile bazı yetkililer hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçisini savcılığa sundu.

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