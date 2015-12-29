Nükleer anlaşmanın önemli şartı yerine getirildi

İran düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya göndermekle nükleer anlaşmanın önemli bir şartını yerine getirmiş oldu. İran İslam Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Ali Ekber Salehi İran haber ajansı İSNA'ya verdiği demeçte nakil işlemlerinin tamamlanıp dokuz ton uranyumun Rusya'ya gönderildiğini söyledi. İran'ın 14 Temmuz'da Batı ülkeleriyle imzaladığı nükleer programıyla ilgili anlaşmada uranyumun ülke dışında işlenmesinin yanı sıra santrifüj sayısının azaltılması da öngörülüyor.

Karşılığında İran Rusya'dan, nükleer yakıt üretiminde kullanılan ve uranyum bileşiklerinden oluşan toz hammadde ithal edecek.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry uranyumun Rusya'ya gönderilmesiyle İran'ın anlaşma çerçevesinde önemli bir adım atmış olduğunu söyledi. Kerry pazartesi günü Rusya'ya gönderilmek üzere İran'dan ayrılan gemide 11 ton düşük seviyeli uranyum bulunduğunu belirtti.

İran temmuz ayında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya ile imzaladığı anlaşmayla nükleer programını önemli ölçüde daraltmayı kabul etmişti. Anlaşma İran'ın nükleer silah geliştirebileceğine dair endişelerin dağıtılmasını hedef alıyor. Nükleer programını sınırlandırması karşılığında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırılacak. Yaptırımların en geç 2016 yılının şubat ayında kalkması bekleniyor. Tahran yönetiminin anlaşmaya uyup uymadığı 10 ila 25 yıl Uluslararası Atom Ajansı tarafından denetlenecek.