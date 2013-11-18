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80 darbesinde Nükhet Duru da sorgulanmış: Sen komünist misin?

Nükhet Duru, 12 Eylül döneminde şarkı sözleri yüzünden gözaltına alındığını belirtti

18 Kasım 2013 13:04

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 12 Eylül 1980 ihtilali döneminde "Polisler beni sahneden kostümlü indirip Emniyet Müdürü Sadettin Tantan'ın karşısına götürdüler. Tantan baktı, 'Sen komünist misin?' diye sordu. Nasıl münasip görürseniz diye cevap verdim" dedi.

Star'da yer alan habere göre, Nükhet Duru, önceki akşam Günay Restaurant 'ta sahneye çıktı. Şarkı aralarında sık sık konuklarıyla sohbet eden yorumcu eski şarkıların çok değerli olduğunu belirtti ve 12 Eylül 1980 İhtilali döneminde şarkı sözleri yüzünden gözaltına alındığını kaydetti. 

Duru o günlere ait bir anısını şöyle anlattı: "Polisler beni sahneden kostümlü indirip Emniyet Müdürü Sadettin Tantan'ın karşısına götürdüler. Ben öyle full makyajlı, süslü püslü, uzun kirpikli filan şaşkın, gittim yanına. Polislere "Bunu niye getirdiniz daa!" dedi. Onlar da "İhbar vardı" dediler. Tantan baktı, "Sen komünist misin?" diye sordu. "Nasıl münasip görürseniz" dedim. O da polislere "Götürün, bırakın bunu aldığınız yere" dedi.

 

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