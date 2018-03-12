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Nükhet Duru'dan Hülya Avşar'a 'erkek egemenliği' yanıtı

"Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm"

12 Mart 2018 16:31

Sanatçı Nükhet Duru,  Hülya Avşar’ın "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözlerini değerlendirdi. Duru, "Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor” dedi.

‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseri’de sahneye çıktı. 
Kabare gösterisi ile ilgili  Duru, “Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruz” dedi.


"Hülya Avşar böyle düşünebilir ama..."


Hülya Avşar’ın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ'la sohbeti sırasındaki "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözleri için Duru, “Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor” dedi.

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