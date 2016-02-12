Nükhet Duru: Sevgililer Günü bir dayatmadır

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, Sevgililer Günü gibi özel günlerin kendisine dayatma gibi geldiğini söyledi. Ancak başkasına hediye almaktan da kimseye zarar gelmeyeceğini belirtti.

Zaman'dan Nur Muhammed Tarhan'ın haberine göre, "Birbirine güzel sözler söylemek, tatlı atmosferi en azından bir süre devam ettirir" diyen Duru, "Aynı şey Anneler Günü, kadınlar günü, yılbaşı, bayram için de geçerli. Bayramı da seyahat gibi görmeye başladı insanımız” diye konuştu. "Ancak bunların ekonomiye katkısı olacaksa ve bir insan bir başkasına bugün dolayısıyla hediye alacaksa bundan kimseye zarar gelmeyeceğini" söyleyen Duru, “Deneyimlerim doğrultusunda hayat o kadar da ciddiye alınacak bir şey değil, belli konular haricinde” ifadesini kullandı.