NUJ: Hapiste en çok gazeteci olan ülke Türkiye

İngiltere Gazeteciler Sendikası (NUJ), dünyada hapishanelerinde en çok gazeteci olan ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.

CNN Türk'ten Metin Güneş'in haberine göre, İngiltere ve İrlanda gazetecilerinin bağlı olduğu NUJ, 2013 yılının başında dünyada hapishanelerinde en fazla gazeteci olan ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.

NUJ, Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun Türkiye'deki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı kampanyaya destek vereceğini de kaydetti.



Türk meslektaşlarına destek olacaklar



Dünya basın günü öncesinde NUJ tarafından düzenlenecek toplantılarda Türkiye'de ifade özgürlüğüne karşı saldırıların boyutları, haber verme özgürlüğü ve İngiliz ve İrlandalı gazetecilerin Türk meslektaşlarına nasıl destek verip neler yapabilecekleri tartışılacak.

Toplantıya katılacak konuşmacılar arasında NUJ genel sekreteri Michelle Stanistreet, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Jim Boumelha ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu Türkiye kampanyası koordinatörü Mehmet Köksal da bulunuyor.