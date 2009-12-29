Nuh'un gemisine 9 metre kaldı

T24-

AMERİKALI bilim adamları, uydu görüntülerinden yola çıkarak Ağrı Dağı’nda yaptıkları kazılarda Nuh’un gemisini bulmaya çok yaklaştıklarını açıkladı. Ağrı Dağı’nda geçen yazdan bu yana Nuh’un gemisini arayan Liberty Üniversitesi Judaizm Araştırmaları Merkezi başkanı Dr. R and all Price, uydu görüntüleriyle belirledikleri yerde yaptıkları çalışmalarda buzul tabakasını 5.4 metre kazmayı başardı.Amerikalı uzman, 60 bin dolara mal olan kazılarda 9 metre daha buzu delmeleri durumunda Nuh’un gemisini karşılarında bulmayı umduklarını açıkladı. Ancak bastıran kış yüzünden Amerikalı ekip çalışmalarına bir kaç ay ara verdi. Price önümüzdeki Ağustos ayında buzullar biraz daha eridikten sonra yeniden bölgeye gelerek çalışmalara devam edeceğini belirtti.Amerikan basınına konuşan Price, Türkiye’den bir siyasi grubun çalışmalarını çok düşük profilli tutması konusunda baskı yaptığını söyledi. Bölgede çalışmasının engellenmeye çalıştığını ve bu grupla Türk otoriteleri arasında da bir çatışma bulunduğunu belirten bilim adamı şunları söyledi:“9 metre daha kazdığımız zaman jackpot ile karşılaşmayı umuyoruz. Buzullar zaman zaman eriyip çekildiğinde bir tarihi yapının kalıntılarına benzer görüntülerle karşılaşıyoruz. Bunun gerçekten Nuh’un Gemisi olup olmadığını bilmiyoruz ama uyduyla tespit ettiğimiz bölge ile bu kalıntının bulunduğu yer aynı. Yani doğru yerde duruyor. Umarım gerekli sorunlar halledilir ve gelecek yıl yeniden bölgeye gidip çalışmalarımızı sonlandırabiliriz".