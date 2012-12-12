Nuh Tufanı ilk kez bilimsel olarak da kanıtlandı

Titanik’i bulan ünlü su altı araştırmacısı Robert Ballard, kutsal kitaplarda dile getirilen Büyük Tufan'ın gerçekten meydana geldiğine dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

ABC News'da yer alan habere göre, Columbia Üniversitesi'nden iki bilim adamıyla beraber Karadeniz'de araştırma yaptıklarını belirten Ballard, Karadeniz bölgesinde büyük bir tufan olduğunu gösteren bulgulara ulaştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 12 bin yıl önce dünyanın büyük bölümünün buzlarla kaplı ve Karadeniz'in de tatlı suyla dolu olduğunu dile getiren Ballard, Dünya'nın M.Ö. 5600 yılları civarında ısınmaya başlamasıyla birlikte buzların eriyerek dünya genelinde büyük sel baskınlarına yol açtığını ve okyanus sularıyla karışan sel sularının Boğazları aşıp Karadeniz'i tuzlu suyla doldurduğunu kaydetti.

Ballard'a göre Büyük Tufan'la kabaran okyanuslar en az 300 gün boyunca Karadeniz'in bulunduğunu bölgeye akarak bugünkü Karadeniz'i meydana getirerek Akdeniz 'le birleşti.

Yine Ballard'a göre bu sel sırasında Avrupa kıtası boyunca kitlesel hayvan göçleri meydana geldi.

Bulguların karbon yöntemiyle tarih belirleme ve sonar görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkarıldığını belirten Ballard, buna göre Büyük Tufan’ın M.Ö. 5.000 yılları civarında tamamlandığının saptantığını söyledi.

Ünlü su altı arkeologu, konuyla ilgili araştırmaları derinleştirmek üzere önümüzdeki yaz tekrar Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ballard, bu araştırmalarda Nuh’un Gemisi’ne dair bir kalıntı bulunacağını düşünmenin “saflık” olacağını savunarak, "Ancak bugün su kaplı olan yerlerde bir zamanlar yerleşim alanları bulunduğunu kanıtlayacak bilgilere ulaşabiliriz" dedi.