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Yaşam

Nuh filmi 3 ülkede yasaklandı

İslami inançlara aykırı olarak Kuran'da adı geçen peygamberlerin yüzünü gösterdiği gerekçesiyle Noah (Nuh: Büyük Tufan) filmi 3 ortadoğu ülkesinde yasakladı

10 Mart 2014 18:08

Türkiye'de 3 Nisan'da vizyona girmesi planlanan ve başrolünde, Türkiye'de Gelibolu ile ilgili yeni bir film çeken Russel Crowe'un oynadığı Noah (Nuh: Büyük Tufan) filmi üç Ortadoğu ülkesinde yasaklandı.
Milliyet'in haberine göre El Arabiya'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn, İslami inançlara aykırı olarak Kuran'da adı geçen peygamberlerin yüzünü gösterdiği gerekçesiyle filmin gösterimini yasakladı.
Mısır'daki El Ezher Üniversitesi geçen hafta yayınladığı bir fetvayla filmin İslam'a aykırı unsurlar taşıdığını ileri sürmüştü. Üç ülkenin ardından Mısır, Ürdün ve Kuveyt'in de filmin gösterimini yasaklaması bekleniyor.
Fragmanları Türkiye'deki sinemalarda şimdiden gösterime giren filmde halen İstanbul'da yeni film çekimi çalışmalarını sürdüren Russell Crowe'un yanı sıra Anthony Hopkins ve Emma Watson gibi diğer ünlü oyuncular rol alıyo

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