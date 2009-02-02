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Bilim / Teknoloji

Nüfuz edici bombalar’ geliyor

Her türlü sığınak ve korugana karşı kullanılacak "nüfuz edici" yeni tip bomba üretimiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

02 Şubat 2009 02:00

Her türlü sığınak ve korugana karşı kullanılacak "nüfuz edici" yeni tip bomba üretimiyle ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bombaların tasarım sorumluluğu Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu-Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE), alt yükleniciliğini ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretimi planlanan ve "nüfuz edici bomba" olarak tanımlanan yeni tip bombaların üretimi, MKEK tesislerinde gerçekleştirilecek.

Her türlü sığınak ve koruganın imhası amacıyla geliştirilmesi planlanan nüfuz edici bomba projesinde ilk adım MKEK ile TÜBİTAK-SAGE arasında geçtiğimiz günlerde "alt yükleniciliği" sözleşmesinin imzalanmasıyla atıldı. Sözleşme gereği üretilecek yeni tip bombaların tasarım sorumluluğunu TÜBİTAK-SAGE, üretimi ise MKEK'e tesislerde yapılacak.

Araştırma-Geliştirme safhası çalışmalarının tamamlanmasından sonra, sonra söz konusu proje MKEK'in yatırım programına alınacak. Nüfus edici bombaları üretimiyle ilgili tesislerin üretim kapasitesi, maliyeti, Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasından sonra netlik kazanacak. (AA)

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