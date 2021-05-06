Nüfusunun yalnızca yüzde 1’ini aşılayan Tayland'da yaz turizmi sakin geçecek

Ekonomisinde gelirin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Tayland'da nüfusun yalnızca yüzde 1'i Koronavirüs aşısı olduğundan ülke bu yazı sakin geçirecek. Bununla birlikte, Tayland’da yoksulluk seviyesinin daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, yeni bir Koronavirüs dalgası nedeniyle vaka sayılarının arttığı Tayland, bu yaz turizm için belirlediği hedefleri tutturamayacak. Ekonomisinde turizm büyük bir öneminin olduğu Güneydoğu Asya aynı zamanda siyasi istikrarsızlık tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor.

Tayland’ın muhteşem plajları, baharatlı yemekleri ve göz kamaştırıcı tapınakları pandemiden önce sürekli yabancı turistlerin ilgisini cezbetti. Ülke, 2019'da uluslararası turizm gelirlerinden 60 milyar dolar elde etti.