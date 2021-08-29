Nüfusun yüzde 70'inden fazlasının aşılandığı Danimarka'da kısıtlamalar kalkıyor; "Virüs artık topluma bir tehdit değil"

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Nüfusun yüzde 70’inden fazlasının Koronavirüs’e karşı aşı yaptırdığı Danimarka’da Sağlık Bakanlığı, virüsün artık topluma bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Danimarka, 10 Eylül’den itibaren Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkedeki yüksek aşılama oranıyla pandeminin “kontrol altında” olduğunu ve artık toplum için kritik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Hükûmetin yeni aldığı kararlar çerçevesinde 10 Eylül’den itibaren Danimarka’da kafe, bar, restoran, gece kulübü gibi mekanlara girerken Covid sertifikası gösterilmesine gerek kalmayacak. Ülkede, seyahat ve sınır kısıtlamaları dışında tüm Covid kısıtlamaları kalkacak.

Danimarka, Mart 2020’de Covid-19’u “topluma kritik tehdit oluşturan hastalık” olarak kayda geçirmişti. Bu kayıtla hükûmet gerekli Koronavirüs kısıtlamalarını uygulamaya başlamıştı.