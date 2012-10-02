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Sağlık

Nüfusun yüzde 35'i kalp hastası adayı

Toplumun yüzde 35'i potansiyel kalp hastası iken, nüfusun yaklaşık yüzde 5'lik kesimi, kalp krizi geçirmiş insanlardan oluşuyor

02 Ekim 2012 16:46

Türkiye'nin Kalp Haritası araştırmasına göre, toplumun yüzde 35'i potansiyel kalp hastası.

Philips tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Malatya, Balıkesir, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 12 şehirde 606 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 35'i potansiyel kalp hastası iken, nüfusun yaklaşık yüzde 5'lik kesimi, kalp krizi geçirmiş insanlardan oluşuyor. Araştırma için görüşülen kişilerin yüzde 22'si kalp krizi nedeniyle birinci dereceden bir akrabasını kaybettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 2'si daha önce kalp krizi geçirdiğini ifade ederken, bu oran kilolu ve obez kişilerde yüzde 6'ya çıkıyor.

Türkiye'de 3 milyon koroner kalp hastası var ve buna her yıl 90 bin kişi ekleniyor. 35-65 yaş arasında 12 milyondan fazla kişi kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski altında.

 

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