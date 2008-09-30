Nüfusun yüzde 14’ü diş doktoruna gitmiyor

Diş hekimi fobisi tarihe karışıyor



Diş taşları diş kaybı sebebi

Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği (EDAD) Başkanı Doç. Dr. Ata Anıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de diş hekimliğinin eskiden kendi içinde kapalı bir sektörken son 20 yılda yurt dışına açılarak oradaki tekniklerin ülkeye gelmesinin sağlandığını kaydetti.Fonksiyonel çözümler ve teknolojinin gelişimiyle birlikte diş hekimliğinde çok ileri noktalara ulaşıldığını kaydeden Anıl, buna estetiğin de eklendiğini belirtti.Anıl, yapılan bir araştırmanın, insanların yüzde 36'sının diş hekimi seçerken muayenehanenin temiz olmasına, yüzde 23'ünün de güler yüzlülüğüne önem verdiğinin ortaya çıktığını kaydederek, yüzde 28'inin dişlerinin şeklini, yüzde 25'inin rengini beğenmediğini, çürümeyle ilgili sıkıntısı bulunanların oranının ise yüzde 23 olduğunu bildirdi.Türkiye nüfusunun yüzde 12,5'inin, bir çalışmaya göre de yüzde 14'ünün yaşamı boyunca hiç diş doktoruna gitmediğini belirten Anıl, yüzde 40'ının yılda bir kez gittiğini, kişi başı doktora gitme sıklığının ise yılda 0,7 kez olduğunu, AB'de ise bu oranın 5'e kadar çıktığını, Türkiye'de bu oranın en az 2 olması gerektiğini savundu.Türkiye'de 17 bin 500, Almanya'da ise 60 bin diş hekimi bulunduğunu ifade eden Anıl, bir diş hekimine düşen hasta sayısının Türkiye'de 3 bin 500 iken, Avrupa'da bu oranın bin 200'ler civarında bulunduğunu belirtti. Anıl, bu rakamın İspanya'da 2 bin 600, Yunanistan'da ise 900 olduğuna dikkati çekerek, kişi başına düşen diş hekimi sayısının Türkiye'de yeterli olmadığını, bin civarına gelinmesinin hedeflendiğini kaydetti.Anıl, "Türkiye'de yılda aşağı yukarı 10 milyon dolgu, çekim ve kaplama gibi tedavi yapılıyor. Ancak 330 milyon tedavinin yapılması gerekiyor. Türkiye'de diş hekimi sayısı az ama talep de az..." diye konuştu.Ata Anıl, ABD'de 1999 yılındaki diş hekimliği harcamalarının 57 milyar dolar olduğunu, bunun yarısının özel, yarısının da kamu sigortaları üzerinden harcandığını ifade ederek, Türkiye'deki 17 bin 500 diş doktorundan 5 bin 500'ünün devlet ve sigorta hastanelerinde, geri kalanının ise muayenehanelerinde çalıştığını, özel sağlık sigortasının bu alanda pek geçmediğini, insanların diş tedavisi masrafını genellikle cebinden ödediğini anlattı."Biz diş tedavisi parasını ABD'den daha fazla kendi cebimizden ödüyoruz" diyen Anıl, Türkiye'de diş tedavisine 1,5-2 milyar dolar harcandığının tahmin edildiğini, kişi başı diş harcamasının 20-30 dolar, Türk insanının hayatı boyunca dişe harcadığı miktarın ise 2 bin dolar olduğunu, AB'de insan ömrünün uzun ve diş doktoruna gitme sıklığının daha fazla olması nedeniyle bu rakamın Türkiye'ye göre yüksek seyrettiğini kaydetti.Yasak nedeniyle sigarayı bırakan bazı insanların diş tedavisine başladığını dile getiren Anıl, "Yasak yüzünden içemeyince bıraktım. Şunları da halledeyim" düşüncesine sahip olanlar bulunduğunu, böyle düşünenlerin diş tedavisine başladığını söyledi.Türk insanının dişe giderek daha fazla özen gösterir hale geldiğini ifade eden Anıl, diş estetiğine en çok kadınlar ve çalışan erkeklerin önem verdiğini, diş estetiği için en büyük talebin İstanbul'dan geldiğini, Antalya'dan da büyük bir talep olduğunu kaydetti.EDAD Başkanı Doç. Dr. Anıl, Derneğin, AB fonlarının Türk estetik diş hekimlerine açılımını sağlamak üzere AB'ye başvuruda bulunduğunu, AB fonlarının desteği ile Türkiye, Berlin Steinbeis Üniversitesi ve Macaristan Diş Hekimliği Derneği arasında değişim programı yapacaklarını, bu fonlar ile Diyarbakır ya da başka bir ilde görev yapan bir diş hekiminin, tüm masrafları karşılanarak Berlin ya da Macaristan'da dişle ilgili istediği tedaviyi öğrenebileceğini, EDAD'ın da Macar ve Alman diş hekimlerini ağırlayacağını bildirdi.Berlin Steinbeis Üniversitesi'nde bir estetik master programı başladığını, bunun bir "ilk" olduğunu, AB ülkelerinde mezun bir diş doktorunun bu master programına katılmak için Avrupa'da çok sayıda kursu bitirmek zorunda kaldığını ifade eden Anıl, bu kurslardan birinin de İstanbul'da yapılacağını, söz konusu uluslararası eğitim programının 1,5 yıl sonra başlayacağını anlattı.Anıl, EDAD tarafından 10-12 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul'da 12. Uluslar arası Estetik Dişhekimliği Kongresi’nin düzenleneceğini, "estetik diş hekimliğinde imkânsızı başarmak" temalı kongreye, yaklaşık bin 500 yerli ve yabancı diş hekiminin katılmasının beklendiğini kaydetti.