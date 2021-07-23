Nüfusun 2 binden 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı: Başka beldelere gidin

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki 2 bin 77 nüfuslu sahil beldesi Kıyıköy, Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğradı. Nüfusun yaklaşık 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatilcilerden başka tatil beldelerini tercih etmelerini istedi.



Kurban Bayramı tatilini Kıyıköy'de geçirmek isteyenler, beldeye akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı. Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.



Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.



