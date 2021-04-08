"Nüfusu kalabalık 30 ülke sıralamasında Türkiye, 1 milyon kişiye düşen yeni Koronavirüs vakasında birinci"

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarını takip eden Our World in Data sitesinde "nüfusu kalabalık 30 ülkenin" 1 milyon kişide günlük Covid-19 vakalarına dair yedi günlük ortalamada Türkiye'nin birinci olduğunu paylaştı.

Uğur Gürses, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, nüfusu kalabalık 30 ülkenin Koronavrüs verilerine göre, yedi günlük ortalamada 1 milyon kişide günlük yeni Covid-19 vakalarında 536.51'le Türkiye'nin ilk sırada olduğunu paylaştı.

Yedi günlük ortalamanın paylaşıldığı tablo, Türkiye'nin Fransa ve Brezilya'yı geçtiğini gösterdi.

Tabloda, günlük vaka sayılarının kayda geçenler olduğu, ülkelerdeki limitli sayıda test nedeniyle gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Gürses, tabloyu paylaşarak "Nüfusu kalabalık 30 ülke sıralamasında Covid-19 vaka birinciliği: "Salgın yönetiminde başarılıyız"!" yazdı.