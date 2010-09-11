-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BUGÜN VE YARIN AÇIK ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Halk oylamasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası taşıyan belge ibrazı zorunluluğu nedeniyle nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2010/381 sayılı kararı ile yarın yapılacak halk oylamasında seçmenlerin kimliğinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası taşıyan belge ibrazının zorunlu kılındığı hatırlatıldı. Açıklamada, vatandaşların artan nüfus cüzdanı değiştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik, nüfus müdürlüklerinde ihtiyacı karşılayacak sayıda nüfus cüzdanı bulundurulduğu hatırlatılarak, Türkiye genelinde tüm nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın da vatandaşlara hizmet verecek şekilde açık bulundurulacağı bildirildi.