Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 46'ncı, can kaybı sayısında 41'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.

Türkiye, dün (7 Nisan) nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyordu. Mutlak rakamlarda ise dünkü yerini koruyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Monako ve Lihtenştayn izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; İspanya, Andorra, İtalya, Belçika, Fransa, Sint Maarten, İsviçre, Lüksemburg ve İsveç izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 38 bin 226 vaka ile dünyada 46'ncı; 812 ölüm ile 41'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya İtalya Fransa Almanya Çin İran Birleşik Krallık Türkiye Belçika İsviçre Hollanda Kanada Brezilya Portekiz

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

İtalya İspanya ABD Fransa Birleşik Krallık İran Çin Hollanda Belçika Almanya İsviçre Türkiye Brezilya İsveç Kanada

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