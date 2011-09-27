Nüfus'a her gittiğinde baba oluyor





T24- Ankara'da evlendiği kadının eski sevgilisinden hamile olduğunu öğrenince boşanma dıavası açan Murat Koparan, eşi ortadan kaybolunca dava reddedildi. Koparan, nüfus müdürlüğüne her uğradığında bir kez daha baba olduğunu öğreniyor.









Ankara’da bir restoranda aşçılık yapan Murat Koparan (32), 2006’da garson Vahide Koparan (28) ile evlendi. Nikâhtan 1 hafta sonra eşinin eski sevgilisinden 2.5 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Koparan ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası açıp eşinden ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada Vahide Koparan ortadan kayboldu. Mahkemenin bir türlü Vahide Koparan’a ulaşamaması nedeniyle boşanma davası reddedildi.

2 çocuğum daha olmuş

Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğinde Vahide Koparan’dan 4 çocuğu olduğunu öğrenen Murat Koparan, “Başka birinden daha çocuk yapmış. Kağıt üstünde evli olduğumuz için çocuklar benim gözüküyor. Artık Nüfus Müdürlüğü’ne gitmekten korkuyorum. 2 yıl önce nüfusta 2 çocuğum olduğunu öğrendim. Geçtiğimiz hafta tekrar kontrole gittim. 2 çocuğum daha olmuş. Her gittiğimde çocuğum olduğunu öğreniyorum. Evlenmeyi düşündüğüm kız arkadaşımın ailesine karşı da mahçup oluyorum. Yeni açtığım boşanma davasından umutluyum” dedi.

