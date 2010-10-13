-NÜFUS SAYIMINDA EVE HAPSOLMAYACAĞIZ KAYSERİ (A.A) - 13.10.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımının insanları evine hapsetmeden modern tekniklerle gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Nejdet Çalış'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, TÜİK'in son 8-10 yılda en hızlı modernleşen kurumlardan biri olduğunu belirterek kurumun çalışmalarını anlattı. TÜİK'in çalışmalarının kamu ve özel sektör yatırımları ile toplumun sosyal ihtiyaçları açısından önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi: ''Gelecek yıl BM'nin prensip kararı gereğince tüm ülkelerde nüfus sayımı yapılacak. Bunun çalışmalarını ve pilot uygulamalarını yürütüyoruz. Bu kez insanları evlerine hapsetmeden modern tekniklerle nüfus sayımı yapacağız. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile nüfusumuzu zaten biliyoruz. Ancak, bu kez nüfusumuzun profiline ilişkin derinlemesine analiz yapacağız.''