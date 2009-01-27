Nüfus sayımı Meclis aritmetiğini değiştiriyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, önümüzdeki genel seçimlerde Meclis’te illerin temsil aritmetiğini değiştirecek. 12 il milletvekili sayısını arttırırken 25 il daha az vekille mecliste yer alacak.



NTV’nin haberine göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’nin nüfusu son bir yılda 930 bin arttı. Bu değişiklik, 37 ilin milletvekili sayısını da değiştirecek.



Nüfus artışından en büyük payı alan İstanbul, milletvekili sayısını da 70’den 84’e çıkaracak. Ankara, İzmir, Gaziantep ve Kocaeli ise gelecek dönemde TBMM’de 2 fazla vekille temsil edilecek.



Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Sakarya, Tekirdağ, Van ve Şırnak Meclis’e bir fazla milletvekili gönderecek.



Vekil sayısı düşen iller



2008 nüfus sonuçlarına göre 25 ilin milletvekili sayısı düşecek. En fazla dışarıya göç veren iller Konya, Trabzon, Tokat ve Yozgat 2’şer milletvekili kaybedecek.



Kütahya, Isparta, Afyon, Aydın, Çankırı, Giresun, Ordu, Sinop, Bayburt, Kastamonu, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ise TBMM’de 1 milletvekili eksik temsil edilecek.



Bu değişikliğin en kötü etkisi Bayburt’ta görülecek. Zaten iki milletvekili çıkaran Bayburt, önümüzdeki seçimde bir kayıpla Ankara’ya tek vekil gönderecek.

