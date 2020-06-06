Nüfus müdürlüklerine YKS ayarı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 10:00-17:00 saatleri arası açık olacağını açıkladı.

Resmi Twitter hesabında yapılan duyuruda, bugün 10:00-17:00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

Mesajda "15 yaşını tamamlayanlar, anne, baba, veli veya vasisi ile T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla başvurularını yapabilecekler" denildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce temmuzda yapılacağı açıklanan YSK sınavı 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihinin öne çekilmesi öğrencilerin tepkisine neden olmuştu.