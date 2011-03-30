-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE SEÇMEN LİSTESİ TELAŞI ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 Haziran'da yapılacak seçim için 18 Mart'ta askıya çıkardığı seçmen listelerinde isimlerini bulamayan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimlere kısa bir süre kala YSK'nın ''ysk.gov.tr'' internet sitesindeki ''yurt içi seçmen sorgulama'' bölümüne T.C Kimlik numaralarını girerek veya bağlı bulundukları muhtarlığa giderek seçmen kütüğünde kayıtları olup olmadığına bakan vatandaşlardan ismini listede göremeyenler, hafta başından itibaren nüfus müdürlüklerine akın etti. Yurdun hemen her yerindeki nüfus müdürlüklerinde benzer görüntüler ortaya çıkarken, başkentteki nüfus müdürlükleri de özellikle 2-3 gündür adres kayıtlarını düzeltmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Uzun yıllar boyunca hizmet verdiği Kızılay'daki SSK İşhanı'ndan, binanın yıkım kararı uyarınca boşaltılmasıyla Bayındır Sokak'taki yeni yerine taşınan Çankaya Nüfus Müdürlüğünde de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Müdürlüğün içine sığmayan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk, binanın dışından caddeye kadar uzanıyor. Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, yaptığı açıklamada, hafta başından bu yana adres değişikliği için ortalama günde bin kişinin kendilerine başvurduğunu bildirdi. Güngörlü, gün içerisinde vatandaşların zamanı doğru kullanmamasından kaynaklanan ufak tefek sorunlar yaşadıklarını belirterek, ''Bir haftadır yoğunluk, 10.00-15.00 saatleri arasında oluyor. Bunun dışında kalan zamanlarda burası neredeyse bomboş. Vatandaşlar, belirli saatlere yığılmazsa, işlemlerini daha sorunsuz halledebilirler'' dedi. Adres değişikliklerini yapmak isteyenlerin, başvurularını, nüfus cüzdanları ve beyan ettikleri adrese ait bir fatura ile yapmaları gerektiğine dikkati çeken Güngörlü, başvuru süresinin yarın saat 17.00'de dolacağını ancak kimseyi mağdur etmemek için gerekirse fazla mesai yaparak çalışacaklarını ifade etti. Yaşadıkları tek sıkıntının, elektrik, telefon ve su gibi hizmetleri sağlayan firmalardaki adres kayıtlarının güncellenmemesi ve faturaların, eski adreslere göre düzenlenmesi olduğunu dile getiren Güngörlü, ''Bu firmaların, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı numarataj işlemlerini iyi takip edip, kendi kayıtlarını da bunlara göre güncellemesi lazım. Vatandaş bize geldiğinde faturasının üstünde yazan adresi söylüyor ancak bulunduğu sokağın veya caddenin ismi değişmiş oluyor. Bunlara dikkat edilirse sistem daha sağlıklı işleyecektir'' diye konuştu. Yeni binalarına da değinen Güngörlü, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için banko düzenini kaldırarak, memurla vatandaşın karşılıklı oturabilecekleri bir düzen belirlediklerini söyledi. Eski yerlerine göre yüzde 50 daha büyük bir alana sahip oldukları için daha rahat çalışabildiklerini aktaran Güngörlü, müdürlükte, bebekli anneler için bir ''emzirme odası'', engelli vatandaşlar için ''engelli masası'' oluşturduklarını, ayrıca güvenlik düzeyinin artırılması için de müdürlüğün her tarafına kamera yerleştirdiklerini sözlerine ekledi.