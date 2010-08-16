T24 LogoT24 Logo
Yaşam

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE HALK OYLAMASI MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2010 20:21

-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE HALK OYLAMASI MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İstanbul Valiliği, halk oylaması öncesinde halkın nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanması için nüfus müdürlüklerinin 12 Eylül Pazar gününe kadar, cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacağını bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği, 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak halk oylamasında seçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan belgelerin ibrazının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kararıyla zorunlu kılındığı, karara istinaden nüfus cüzdanı değiştirme taleplerinin artacağının değerlendirildiği belirtildi.  Bu nedenle kaymakamlıklarca vatandaşların artan nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak nüfus müdürlüklerinde ihtiyacı karşılayacak sayıda nüfus cüzdanı bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Nüfus müdürlükleri, 12 Eylül 2010 tarihine kadar, cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacak. Hafta içinde cüzdan değiştirme talebinde bulunan vatandaşların işleri sonuçlanıncaya kadar mesai saati gözetilmeden çalışılmaya devam edilecek. 12 Eylül Pazar günü nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği göz önüne alınarak sandık kurullarında görev yapacak nüfus personeli hizmeti aksatmayacak şekilde değerlendirilerek gerekli önlem ve tedbirler alınacak. Seçim döneminde nüfus müdürlüklerinde iş yoğunluğu göz önüne alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda yeteri kadar personel görevlendirilecek. 12 Eylül Pazar gününe kadar muhtarlıklar açık bulundurulacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24