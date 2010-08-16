-NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE HALK OYLAMASI MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İstanbul Valiliği, halk oylaması öncesinde halkın nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanması için nüfus müdürlüklerinin 12 Eylül Pazar gününe kadar, cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacağını bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği, 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak halk oylamasında seçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan belgelerin ibrazının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kararıyla zorunlu kılındığı, karara istinaden nüfus cüzdanı değiştirme taleplerinin artacağının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle kaymakamlıklarca vatandaşların artan nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak nüfus müdürlüklerinde ihtiyacı karşılayacak sayıda nüfus cüzdanı bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Nüfus müdürlükleri, 12 Eylül 2010 tarihine kadar, cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacak. Hafta içinde cüzdan değiştirme talebinde bulunan vatandaşların işleri sonuçlanıncaya kadar mesai saati gözetilmeden çalışılmaya devam edilecek. 12 Eylül Pazar günü nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği göz önüne alınarak sandık kurullarında görev yapacak nüfus personeli hizmeti aksatmayacak şekilde değerlendirilerek gerekli önlem ve tedbirler alınacak. Seçim döneminde nüfus müdürlüklerinde iş yoğunluğu göz önüne alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda yeteri kadar personel görevlendirilecek. 12 Eylül Pazar gününe kadar muhtarlıklar açık bulundurulacak.''