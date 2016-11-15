Nüfus memurlarına 'çocuğa istismar suçunu bildirmeme' soruşturması

Adanalı Deniz K. 16’sında ikinci çocuğunu doğurdu, 6 ay sonra da kazada can verdi. Deniz’in ‘evlilik dışı ilişkide istismara uğradığını’ tespit eden başsavcılık, nüfus kaydının peşine düştü ve nüfus memurlarına soruşturma açtı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen her türlü davranışın cinsel istismar kapsamında değerlendirildiğini ve şikâyete bağlı olmadığını, mağduriyete bakılmaksızın bildirilmemesinin suç olduğunu iletti.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın bir yazısı, Türkiye'nin çocuk yaşta ‘evlilik’ gerçeğini, bir kez daha tüm sarsıcılığıyla gözler önüne serdi. 15 yaşında anne olan, 16’sında yaşamını yitiren Deniz K.’nın yürekleri dağlayan dramı, Adana Başsavcılığı’nın soruşturmasıyla ortaya çıktı.

İkinci kez anne

Adana Seyhan’da yaşayan B.Ç. ile 1999 doğumlu Deniz K.’nın 'evlilik dışı ilişki'sinden 2014 ve 2015’te 2 çocukları oldu. Baba B.Ç., çocuklarını nüfus kütüğüne kaydettirdi. Anne Deniz K., ikinci çocuğu doğduktan 6 ay sonra trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Adana Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, anne Deniz K.’nın çocuklarını dünyaya getirdiğinde 18 yaşından küçük olduğu ve cinsel istismara uğradığı tespitine yer verildi.

"Suçu bildirmeme"

Soruşturma sürecinde, cinsel istismarın yetkili makamlara bildirilmediği gerekçesiyle doğumları tescil eden ve onaylayan nüfus memurları hakkında ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçu nedeniyle soruşturma açılıp açılmayacağıyla ilgili ‘görüş’ ihtiyacı doğdu. Başsavcılık, kendisi de çocuk olan Deniz K.’nın çocuklarının nüfusa tescilini yapan memurların hukuken sorumlu olup olmayacaklarını Adalet Bakanlığı’na sordu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen her türlü davranışın cinsel istismar kapsamında değerlendirildiğini ve şikâyete bağlı olmadığını, mağduriyete bakılmaksızın bildirilmemesinin suç olduğunu iletti.

Bu görüşün ardından nüfus kaydını yapan ve savcılığa bildirmeyen nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı. TCK’nın “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” başlığını taşıyan maddesi, 2 yıla kadar hapis öngörüyor.