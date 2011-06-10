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Politika

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE OY KULLANMA İMKANI ANKARA (A.A)

10 Haziran 2011 18:10

-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE OY KULLANMA İMKANI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Nüfus idarelerinden alınacak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz edenler oy kullanabilecek. Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, ''üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan kimlik belgeleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını getirmesi halinde oy kullanıp kullanamayacağı'' hakkında YSK'dan görüş istedi. YSK'nın başvuruyla ilgili kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, YSK, nüfus idarelerinden alınacak, seçmen vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilmelerinin mümkün olduğuna oybirliğiyle karar verdi.

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