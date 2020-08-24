Nüfus kaydına göre hem ölü hem diri: Çevirme görünce inanın rengim atıyor, titriyorum

Nüfus müdürlüğünde yapılan hata yüzünden çift kimlikli olarak hayatını sürdürdüğünü söyleyen Eşref Demirhan, bir kimliğinde yoklama kaçağı olarak gözükmesi nedeni ile mağduriyet yaşıyor. Nüfus kaydının birinde ölü olarak gözüken Demirhan diğerinde ise yaşıyor olarak kayıtlarda geçiyor. Askerlik yapmış olduğu kimliğinin kayıtlarda ölü gözüktüğünü söyleyen ve mağduriyet yaşadığını belirten Demirhan, "Çevirme görünce inanın rengim atıyor, titriyorum" dedi.

İstanbul Esenler'de yaşayan, Diyarbakır doğumlu 51 yaşındaki Eşref Demirhan, hayatının nüfus müdürlüğüne kaydı sırasındaki bir yanlışlık yüzünden zehir olduğunu söyledi.

"En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var"

Bu nedenle iki farklı kimliğe sahip olan Demirhan'ın başı resmi kurumlarla dertte. Kimliğinin birinde ölü, diğerinde diri gözüküyor. Polis çevirdiğinde sistemdeki kimliğinde yoklama kaçağı çıkıyor para cezası veriliyor, askerlik yaptığını bir türlü anlatamıyor, bir işe girmek istediğinde askerlik belgesi veremiyor. Sorunun çözülmesi için avukat ve dava masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Demirhan, "Diğer kardeşlerim de aynı mağduriyeti yaşıyor. Biz toplam 6 kardeşiz. En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var" dedi.

DHA'nın haberine göre Demirhan'ın elinde 1969 ve 1970 doğumlu olduğunu gösteren iki nüfüs kağıdı var. 1969'da kaydettirilen nüfus kağıdına göre askerlik yaptığı gözükürken, 1970 doğumlu olduğu ve şu an kullanmaya devam ettiği nüfus kağıdına göre ise yoklama kaçağı. Polisin yaptığı kimlik kontrollerinde yoklama kaçağı olmaktan bin 600 lira para ceza kesiliyor .Demirhan yaptığı itirazlar sonrası 1969 kayıtlı nüfus kaydında ölü gözüktüğünü söyledi.

Başına gelenleri böyle anlattı

Sürekli mağdur olduğunu söyleyen Demirhan, şöyle konuştu:

"Başımızdan geçen olay şöyle; 1970 doğumlu olarak hayatımı sürdürürken, bir gün jandarma uygulamasından geçerken yoklama kaçağı olduğum söylendi. Ondan sonra beni karakola, askerlik şubesine götürdüler. Ondan 15 veya 20 gün sonra da Sivas’a askere gönderdiler. Usta birliğini de Babaeski Orduevi’nde askerliğimi yaptıktan sonra İzmir’e geldim çalışıyordum. O dönemlerde bir ara kimliğimi kaybettim. Nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmaya gidince bana dediler ki, ‘Ekranda iki tane kimliğin gözüküyor. Hangisini istersin?’ Ben de ‘Nasıl yani?’ dedim. Dediler ki ‘Biri 69 doğumlu birinde ise 70 doğumlusun’ Ben de 69 doğumlu olarak zaten askerlik yaptım, dedim. Bana 1970 doğumlu olduğum kimliği verdiler. Bu kimlikle yaşamımı sürdürürken bir gün yine polis uygulamasında Genel Bilgi Taramasında (GBT) yoklama kaçağı olduğum ortaya çıktı. Askerlik şubesine gidip durumu anlattım. Onlar da, ‘Siz askerlik yapmamışsınız’ dediler. Öyle gözüktüğünü söylediler. Ben de, ‘Komutanım, ben 1969 doğumlu olarak acemi birliğimi Sivas, usta birliğimi de Babaeski’de yaptım’ dedim. O dönem ki komutanlarımızın isimlerini dahi söyledim. Nedense inandıramadım. Sonra tekrar Esenler Askerlik Şubesi’ne gittim. Oradaki komutanım, ‘Seni Diyarbakır Lice’ye göndermemiz lazım’ dedi. Diyarbakır’daki komutana kadar aradı. Komutan dedi ki ‘Lice’ye gelip mahkeme açacak.’ Avukata soruyorum o da, ‘Bu mahkeme bayağı bir sürer’ diyor. Bayağı bir para istiyor. Gücüm yok param da yok. Ben sürekli mağdur oluyorum. Herhangi bir işe giremiyorum. Çünkü askerlik durum belgesi veremiyorum. Çok mağdur bir şekilde hayatımı sürdürüyorum."

Her uygulamada para cezası yazılıyor

Demirhan, her uygulamadan geçtikten sonra kendisine bin 600 lira para cezası yazıldığını ve ceza tutanaklarının 40’ı geçtiğini belirterek, "Her uygulamada geçtikten sonra bir tane tutanak tutuluyor. Daha sonra Vergi Dairesi’nde, E-Devlet’ten görüyorum bin 600 lira para cezası yazılıyor. Şu an bundan en az 40-50 tane vardır. Aynı şekilde kardeşim Şirin Demirhan, diğer kardeşlerim de aynı mağduriyeti yaşıyor. Biz toplam 6 kardeşiz. En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var." dedi.