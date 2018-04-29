Nüfus kaybeden İtalyan adasından mültecilere çağrı: Bize gelin

İtalya'da göçmen karşıtı söylemlerin daha sık duyulur hale geldiği bir dönemde Ventotene adasının belediye başkanı , mültecilere "bize gelin" çağrısı yaptı.

Napoli yakınlarındaki Ventotene adası, yazları turist akınına uğrarken kışları nüfus 200 civarına düşüyor. Nüfusun çoğunluğunu da yaşlılar oluşturuyor. Adanın belediye başkanı, nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle adanın tamamen terk edilmiş hale gelmesini önlemek için mültecilere kapılarını açmayı planladıklarını açıkladı.

Adadaki ilkokulda bu yıl 8, ortaokulda ise yalnızca 2 öğrenci kaldı. Adanın Belediye Başkanı Gerardo Santomauro hafta içinde yaptığı açıklamada "Eğitim yılı başlamak üzere fakat hala ortaokulun açılıp açılmayacağını bilmiyoruz" dedi.

Santomauro, velilerin çocuklarını okula yollayabilmek için adadan taşınmayı düşündüğünü belirterek, adanın daha da boşalmasını engellemek için hükümete bir öneride bulundu. Belediye Başkanı, İtalya'da bulunan çocuklu mültecilerin Ventotene'ye yollanmasını istedi.

Ventotene'nin bu sayede tekrar canlanacağını ve göç tartışmalarının yaşandığı Avrupa'ya örnek olabileceğini söyleyen Santomauro şöyle devam etti:

"Göçmen ailelere ve yetimlere kucak açmak bizim için adamızı dış dünyaya açmak anlamına geliyor. Bu sayede, muhtaç durumdakilerin aslında değerli bir kaynak olabileceğini de gösterebilir ve Avrupa'da örnek olabiliriz."

Belediye Başkanı'nın bu önerisinin Belediye Meclisi'nde görüşüldükten sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.

İtalya'da geçen yıl yayımlanan bir rapor, yaklaşık 8 bin köy ve kasabanın üçte birinin nüfus yaşlanması ve dışarıya göç nedeniyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermişti.

Raporu hazırlayan Legambiente Derneği, bu yerleşim yerlerine hayalet kasaba olmaktan kurtulmak için göçmenlere kapılarını açmaları tavsiyesinde bulunmuştu.