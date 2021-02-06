Nüfus istatistikleri Meclis gündeminde; "Düşüşün nedeni gizlenen Covid-19 ölümleri mi?"

CHP’nin doktor kökenli milletvekili Ali Şeker, nüfus istatistiklerini Meclis gündemine taşıdı. “Korona vefatlarının gizlendiğini” öne sürerek, Fuat Oktay’dan “Nüfusumuzdaki düşüşün nedeni gizli ölümler mi?” sorusuna yanıt istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker nüfus artış hızında yarı yarıya yaşanan düşüşün sebebinin, gizlenen “Covid-19” ölümleri olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Şeker, verdiği soru önergesinde, “En düşük nüfus artış hızının 2020 yılında yaşanmasının sebebi nedir? Bu düşüşün nedenleri arasında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle kamuoyuna açıklanan Covid-19 kaynaklı toplam 20 bin 881 vefat sayısından katbekat fazla olduğu iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Şeker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TUİK tarafından açıklanan nüfus verilerine de dikkat çekti.

2020 yılında nüfus artış hızında anormal bir düşüş yaşandığını belirten Ali Şeker şunları söyledi:

“Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13.9 iken 2020'de ise binde 5.5'e gerilemiştir. Son 10 yılda en düşük nüfus artış hızı 2020 yılındadır. Pandemi kaynaklı vefat sayılarının toplumdan gizlenmesi, gençlerin işsizlik ve ekonomik sebeplerle yuva kuramaması gibi gerekçelerin nüfus artış hızında düşüşe yol açtığı düşüncesi hakimdir. 250 bin dolar karşılığı emlak alımı sonucu T.C. vatandaşlığı satılması da bu tarihi düşüşü yavaşlatmamıştır. Gençlerin beyin göçü ile yurdu terk etmelerinin etkisi de bulunmaktadır.”

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