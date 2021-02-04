Nüfus artış hızındaki sert düşüş merak uyandırdı; Dr. Karaca: Dış göçte yaşanan azalmayla ilgili

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus istatistiklerinin, uzun yıllardır binde 13 dolayında seyreden yıllık nüfus artış hızının bir yılda binde 5,5'e düştüğünü göstermesi merak uyandırdı.

Ekonomist Dr. Orhan Karaca, düşüşün büyük oranda dış göçle ilgili olduğunu belirtti. Dış göçü inceleyen akademik bir makaleye atıfta bulunan Karaca, geçtiğimiz yıllarda göçün nüfus artış hızını yüksek tutuğunu belirtti. Karaca'nın aktardığına göre 2020'de ise pandemiye bağlı olarak göç azalınca bu etki ortadan kalktı.

Dünya'nın haberine göre de Türkiye’de ikamet eden yabancıların sayısı geçen yıl 197 bin 777 kişi azalarak 1 milyon 333 bine geriledi. TÜİK, geçerli ikamet ve çalışma iznine sahip kişiler ile ikamet izni yerine geçen geçici belge sahibi olanları yabancı nüfus olarak değerlendiriyor. Kurs, turizm, araştırma amaçlı gelip 3 aydan kısa süreli ikamet iznine sahip olanlarla geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeliler ise nüfusa dahil edilmiyor.