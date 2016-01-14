'Nüfus cüzdanları' 'kimlik kartı' oldu

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan ‘nüfus cüzdanı’ ibareleri ‘kimlik kartı’ şeklinde değiştirildi. Kredi kartı boyutunda olması tasarlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 2016 yılı içinde vatandaşlara verilmesi planlanıyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının 10. Maddesi kabul edildi. Madde ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan ‘nüfus cüzdanı’ ibareleri ‘kimlik kartı’ şeklinde değiştirildi.

TBMM’nin 27. Birleşimi yoklama ile açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi yönetti. Madde ile ilgili önergeler okundu. Önergelerin kabul edilmediği madde yapılan oylama ile kabul edildi. Kabul edilen madde ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan ‘nüfus cüzdanı’ ibareleri ‘kimlik kartı’ şeklinde değiştirilecek ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere ‘biyometrik veri’ ilave edilecek. Kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulacak.

Yeni kimlik kartlarının ücreti ne kadar?

Yeni kimlik ücretlerinin ne kadar olacağı daha önce açıklanmıştı. Nüfus cüzdanları için 8 TL, doğum nedeniyle yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15 TL, kayıp sebebiyle tekrar alınacak kimlik kartları için 50 TL ödeme yapılacak.

Pasaport ve ehliyet yerine geçecek

Çipli kimliklerin üzerinde pasaport, ehliyet ve nüfus bilgileri yer alıyor. Bu yüzden yeni çipli kimliklerin pasaport ve ehliyet yerine de geçeceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında olması tasarlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 2016 yılı içinde vatandaşlara verilmesinin planladığı da ifade edildi.