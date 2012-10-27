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Nüfus cüzdanları 2013'te değişiyor

2013'te uygulamaya sokulacak olan yeni cipli nüfus cüzdanları, devlet, sağlık ve adli işlemlerde kullanılabilecek

27 Ekim 2012 15:46

TÜBİTAK tarafından hazırlanan polikarbon yeni kimlik kartları, 2013'ün yatırım programına alındı. Pilot uygulaması Bolu'da yapılan yeni tip nüfus kağıtları için programda "gelecek yıl tamamlanacak" ifadesi kullanıldı.
Mevcut nüfus kâğıtlarının yerini alacak olan yeni kartların üzerin  çip bulunacak ve sadece nüfus bilgilerini içermekle sınırlı kalmayacak.  Aynı kimlik kartı, devlet işlerinde, sağlık hizmetlerinde, yüksek öğretimde, finans işlerinde ve adli işlemlerde de kullanılacak.
Kartın altyapısı için de milli işletim sistemi kullanılacak. İçinde yer alan çipte, e-Kimlik ve e-İmza bilgileri de yer alacak. Yenilenmesi çalışmaları süren ehliyetlerin de e-Kimlik'e dahil edilebilmesi konusu ise henüz araştırma aşamasında. Bu gerçekleşirse ehliyet taşımaya da gerek kalmayacak.
 

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