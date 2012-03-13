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Yaşam

Pembe nüfus cüzdanı devri kapanıyor

Bugüne kadar nüfus cüzdanları 5 kez değişirken, İçişleri Bakanlığı da bu yıl içinde çipli yeni kimlik kartı sistemine geçmeyi hedefliyor.

13 Mart 2012 13:10


T24 - CHP kanun teklifi verdi. Kadın erkek eşitliği için pembe renkli nüfus cüzdanının kaldırılması ve herkese tek renk kimlik verilmesi istendi. CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan bir kanun teklifi ile, pembe renkli nüfus cüzdanlarının kaldırılması ve herkese tek renk nüfus kağıdı verilmesi istendi.

Nüfus Hizmetleri kanunda değişiklik öngören ve TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, ‘’Kadın erkek eşitliğini belirten her türlü siyasal ve sosyal değişiklikler, topluma yansıtılmalıdır. Doğuştan devlet eli ile kadın ve erkeğe farklı uygulamalar yapılması, eşitlik ilkesinin ruhuna aykırıdır’’ denildi.

Kanun teklifi ile yasaya ‘’Bakanlık nüfus cüzdanının kapsamını şeklini ve ebadını belirlerken, cinsiyet farkını gözetmeyecek düzenlemeler yapar’’ maddesinin eklenmesi isteniyor. Teklif TBMM İçişleri Komisyonu ve Genel Kurulda ele alınacak.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, nüfus cüzdanları 5 kez değişirken, İçişleri Bakanlığı da bu yıl içinde çipli yeni kimlik kartı sistemine geçmeyi hedefliyor. Bolu’da pilot olarak uygulanmaya başlanan yeni kimlik kartlarında, renk farkı bulunmuyor.

 

 

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