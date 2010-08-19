-NÜFUS CÜZDANINA GÖRE DOĞUM GÜNLERİ YOK KIRKLARELİ (A.A) - 19.08.2010 - Kırklareli'nde 4 kişilik Başaran ailesinin nüfus cüzdanlarında, doğumlarının gün ve ay kısmında sıfır rakamları yazılı. Aile fertlerinden 51 yaşındaki Süleyman Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1961 yılında Yugoslavya'dan (Sırbistan) ailesiyle Türkiye'ye göç ettiklerinde, 5 kişiden oluşan tüm aile fertlerine o dönemin nüfus idaresi tarafından, doğum tarihlerinin gün ve ay kısmına sıfır rakamları yazılı, yıl hanesinin ise doğru olarak yer aldığı nüfus cüzdanları düzenlediğini söyledi. Yapılan bu yanlışlığın halen devam ettiğini ve 2002 yılında nüfus kağıdını değiştirirken aynı hatanın yeniden yapıldığını ifade eden Başaran, yurt dışına çıkış yaparken yabancı ülke gümrüklerinde, doğum hanesindeki gün ve ay kısmındaki sıfırlar nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını ve bezende bu hatanın alay konusu olduğunu belirtti. Doğum tarihi yanlışlığının nüfus cüzdanı, diploma, pasaport ve birçok evrakta da yer aldığını anlatan Başaran, ''Çifte vatandaş olduğum için Sırbistan'da verilen Sırp pasaportu ve kimliğimde asıl doğum tarihim olan 10.11.1959 yazılı. Artık bu yanlışlıkla yaşamak istemiyorum. Bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdana işlenmesini istiyorum. Böylece yıllardır çektiğim sıkıtı da sona ermiş olacak. Benim gibi annem ve 2 kardeşimin nüfus cüzdanlarında da aynı hata var'' dedi. Başaran, ailede yalnızca babasının çok gerekli olduğu için mahkeme aracılığıyla uzun süren bir davanın ardından doğum tarihinin gün ve ay kısmına rakam yazdırdığını sözlerine ekledi.