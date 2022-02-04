Nüfus çalışmaları uzmanı Prof. Türkyılmaz: Şimdiye kadar görülmemiş biçimde kayıtlı yabancı sayısı arttı

Türkiye nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıklayan TÜİK verilerinde ülke nüfus yapısının 1 yılda nasıl bir değişim gösterdiğini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Prof. Ahmet Sinan Türkyılmaz, “Şimdiye kadarki en yüksek kayıtlı yabancı sayısındaki artışı gördük: 460 bin. Bu çok önemli bir faktör. Geçen sene 197 bin azalmıştı. İkisini topladığımızda 680 binlik bir fark ortaya çıkıyor. Muhtemelen pandemiden dolayı ya kişiler gelemedi ya da Türkiye’den ayrılmak durumunda kaldılar. Pandemi şartlarının hafifletilmesiyle beraber şimdiye kadar görmediğimiz sayıda ek yabancı artışı oldu” dedi.

Türkyılmaz, "Türkiye’de fiili anlamda yaşayan resmi rakamlara göre 3.2 milyon geçici korumla altındaki Suriyeli nüfus ve farklı tahminlere göre 400 bin ile belki de 1 milyondan fazla olan diğer düzensiz göçmenler bu nüfusa dahil değil." ifadelerini kullandı.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Prof. Türkyılmaz’ın yorumlarından satırbaşları:

"Resmi rakamlara göre 3.2 milyon geçici korumla altındaki Suriyeli nüfus ve düzensiz göçmenler dahil değil"

"Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar ve ikamet izni olan yabancı nüfus var bu nüfusun içerisinde. Türkiye’de fiili anlamda yaşayan resmi rakamlara göre 3.2 milyon geçici korumla altındaki Suriyeli nüfus ve farklı tahminlere göre 400 bin ile belki de 1 milyondan fazla olan diğer düzensiz göçmenler bu nüfusa dahil değil. 2020 yılındaki nüfus artış hızında daha önce yıllarda görülmedik bir düşüş görmüştük. Son 15 yılda hep artış hızını binde 12 civarı görürdük geçen yıl 5.5 görmüştük ama bu sene yeniden 12.7 olduğu açıklandı."

“Karmaşık bir denklem değil”

"Nüfus değişimi aslında karmaşık değildir. Nüfus 3 faktörle değişir. Doğumlarla artar ölümlerle azalır, göçün yönüne göre de ya artar ya da azalır ama bu değerlendirmeleri yaparken bu bilgilere de sahip olmamız lazım. Son 2 yılın ölüm istatistikleri ve göç istatistikleri olmadığı için salt rakamlardaki değişime bakarak şundan kaynaklı diyebilmek zor. Türkiye’de yılda 1 milyon 100 bin civarında doğum oluyor. Korona öncesinde 420 bin civarında ölüm oluyordu ama şu an bilmiyoruz. Veriyi aslında bizzat TÜİK toplamıyor. Bu tür hayati istatistik verileri çeşitli bakanlıklardan geliyor ve TÜİK harmanlıyor.

2020 yılında ne oldu da 5.5 civarına düştü ya da ne oldu da şu an tekrar 12.7 oldu bunu net söyleyemiyoruz. Şimdiye kadarki en yüksek kayıtlı yabancı sayısındaki artışı gördük 460 bin. Bu çok önemli bir faktör. Geçen sene 197 bin azalmıştı. İkisini topladığımızda 680 binlik bir fark ortaya çıkıyor. Muhtemelen pandemiden dolayı ya kişiler gelemedi ya da Türkiye’den ayrılmak durumunda kaldılar. Pandemi şartlarının hafifletilmesiyle beraber şimdiye kadar görmediğimiz sayıda ek yabancı artışı oldu. Avrupalı yaşlı nüfus için Türkiye’de yaşam şartları kurdan dolayı çok kolay. Yurtdışı geliri var ise Türkiye’yi tercih ediyor olabilirler ama nedeni budur diyemeyiz fakat nüfus artışına etken olduğunu söyleyebilirim."

“65 yaş üzeri kişiler nüfusun yüzde 10’u”

"31 Aralık’ta doğan en küçük bebekten en yaşlı kişiye kadar 84 milyon vatandaşı sıralarsak örnek vereyim 42 milyon kişi 33 yaşında. Nüfusu tam ortadan ikiye böldüğünüzdeki kişi 33 yaşında olmuş oluyor. 1970 -1980 yıllarında yaş 19-20 civarındayken 2007 yıllarında 27 iken şimdi 33 yaşa çıktı. İnsanlar daha fazla yaşıyor ama tek neden değil aynı zamanda genç sayısı azalıyor. Küçük yaşta olanlar azaldıkça ortalama daha da artıyor. Nüfusumuzdaki görece yaşlı insan sayısı artıyor yani nüfus yaşlanıyor. 65 yaşının üzerindeki insanların oranına baktığımızda nüfusun yüzde 10’unu oluşturuyor.

Bizim bu yapıyı koruyacak 15-20 yılımız daha var fakat 25 senemizi harcadık eğer böyle giderse. Türkiye halen yaşlanmakta olan ama genç bir nüfus ama bu nüfusla nasıl eğitiyor, neyi ne kadar üretiyoruz gibi konularda planlamayı iyi yapmak gerekiyor."

Türkiye çalışma çağındaki nüfus oranında Avrupa’nın önünde ama işsizlik yüksek

TÜİK verilerine göre çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı,

2007: %66,5

2020: %67,7

2021: %67.9

Dünyada çalışma çağındaki nüfus oranları

Fransa: %61.6 (İşsizlik yüzde 8.1)

Almanya: %64.4 (İşsizlik yüzde 5.1)

İtalya: %63.8 (İşsizlik yüzde 9)

ABD: %64.8 (İşsizlik yüzde 3.9)

Türkiye: %67.9 (Resmi işsizlik 11.1 geniş tanımlı işsizlik yüzde 22.1)