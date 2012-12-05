'Nuçe TV' ile 'MMC TV' yeniden yayında

Danimarka Radyo ve Televizyon Kurulu’nun verdiği 2 aylık yayın durdurma cezasının sona ermesi ardından kapatılan PKK çizgisindeki 'Roj TV’nin yerine aynı frekanstan yayın yapan 'Nuçe TV' (Haber TV) ile müzik kanalı 'MMC TV', tekrar yayına başladı.

Türkiye'nin PKK'nın yayın organı olduğunu belirterek defalarca kapatılması için başvurduğu, Roj TV hakkında karar veren Kopenhag Şehir Mahkemesi, kanalın PKK ile bağlantısı olduğu yönünde karar alarak para cezası verdi. Danimarka Radyo Televizyon Üst Kurulu, yayını durdurulan ancak, davası süren Roj TV'nin yerine aynı frekanstan Kürtçe ve Türkçe haber ve tartışma programları yayınlayan Nuçe TV ile sürekli klip yayınlayan MMC TV'nin yayınlarını 5 Ekim’den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle durdurma kararı aldı.

İki kanalın iki ay süreyle kapatılması üzerine aynı frekans üzerinden daha önce Belçika’dan yine uydu aracılığı ile ağırlıklı olarak Kürtçe yayın yapan Sterk TV’nin yayın içeriği değiştirildi. Bu kanal, geçen 2 ay içerisinde Kürtçe ve Türkçe dillerinde ”Nuçe TV’ doğrultusunda yayını yaptı. Kapatma cezasının sona ermesi ardından 'Nuçe TV' ile 'MMC TV' gece yarısından itibaren yeniden yayına başladı.