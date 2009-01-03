Nü tabloya sansür

Şehnaz Aykaç’ın Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Galerisi’nde açtığı ve 54 eserin bulunduğu ‘Yaşamdan Boyutlar’ sergisinde bulunan 25 nü tablo ‘ahlaka uygun olmadığı’ gerekçesiyle kaldırıldı.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ekim ayında sergi için oda yetkilileriyle sözleşme imzaladıklarını söyleyen Aykaç, “O sırada sergide nü tablolar olacağını da söyledim ve sorun olur mu diye sordum. Bana hiçbir sorun olmayacağını hatta oda olarak bir tanesini satın bile alabileceklerini söylediler” dedi.



26 Aralık’ta açılacak sergiden iki gün önce kendisine oda yetkililerince “Devlet Bakanı Nazım Ekren gelecek. Sergideki nü resimleri kaldırabilir misiniz?” denilince çok şaşırdığını söyleyen Aykaç bunun üzerine, ahlaka aykırı olarak gösterilerek kaldırılması istenen resimlerini indirerek duvara dayadığını anlatıyor. Bunu yaparken de çok büyük bir acı çektiğini ifade eden Aykaç, böyle bir sansürle karşılaştığına inanamadığını dile getiriyor: “Bu benim 14. kişisel sergim. Böylesi bir olayı ilk defa yaşıyorum. Yılların emeği var orada. Çok sinir bozucu bir durum. Sanat adına, sanatçılarımız adına çok üzüldüm. Biz ileriye gideceğimize geri gidiyoruz. Bu çok acı verici. Ama tabii ki önümüzü kesemezler. Sanatçıları engelleyemezler. Yine nü tablo yapacağım, yine sergi açacağım.”



Aykaç, Oda başkanı Sezai Onaral’ın ise bu durum karşısında “Daha önce de böyle bir sergi olmuştu ve üyelerimizden tepki almıştık. Sergiyi ziyarete gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekrem’in ziyaretiyle tabloların kaldırılması arasında herhangi bir ilişki yok” dediğini ifade etti.

