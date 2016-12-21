NTV'ye "Öp ağabeyinin elini!" tepkisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'in Göztepe'yi 6-2 yendiği karşılaşma sonrasında "Öp ağabeyinin elini!" başlığı atan NTV Spor'a Göztepeli taraftarlardan büyük tepki geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Başakşehir, Göztepe'yi 6-2 mağlup etti.

NTV Spor internet sitesi karşılaşmanın haberinde bir fotoğraftaki enstantaneden yola çıkarak "Öp ağabeyinin elini!" başlığıyla verince, Göztepeli taraftarlar NTV'yi mesaj yağmuruna tuttu.

Göztepe'nin resmi Twitter hesabı, NTV'ye "Türk spor tarihindeki bilgisizliğinizi gidermek için sizleri Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımının müzesine bekliyoruz" mesajı yollarken, pek çok Göztepeli taraftar da, sosyal medyada NTV'ye "özür dile" çağrısında bulundu.