NTV'de Fuat Akdağ'ın yerine gelen isim belli oldu

17 Mart’ta yayın hayatını sonlandıran NTV Spor’da NTV’ye geçecek ve işten çıkarılacak isimler netleşmeye başladı. Teknik servislerde çalışanların hemen tamamıyla yollar ayrıldı.



Kurulduğu günden bu yana NTV Spor’da çalışan ekran yüzleriyle de vedalaşıldı. İnsan Kaynakları (İK) ile görüşenlerin çoğunluğu, kendilerine teklif edilen tazminat tekliflerini avukatlarına danışmak ve düşünmek için süre istedi.



Mert Aydın ve Evren Göz, Doğuş Grubu’yla yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Bu arada Fuat Akdağ’ın ayrılığının ardından NTV’de oluşturulacak spor servisinin yöneticisi belli oldu. 22 yıldır Doğuş Grubu’nda yer alan Erkan Arseven, yönetici olarak atandı.

Personele ayrılık kararlarını İK’dan önce bizzat Arseven iletti.