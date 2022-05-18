NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

Mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 39 yaşında yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Yurt'un eşi Yiğit Yurt ile annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınpederi Abbas Yurt taziyeleri kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları çelenk gönderdi.

Özlem Sarıkaya'nın cenaze namazında akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de saf tuttu. Genç spikerin meslektaşları, gözyaşları arasında duygularını dile getirdi. NTV spikeri Seda Öğretir, Yurt'un vefatının Türk televizyon haberciliği için büyük kayıp olduğunu dile getiren Öğretir, şunları dile getirdi:

"Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey var. Hepimizin öğreneceği hayat dersleri ise ayrı bir yerde değerlendirilecek konular. Çünkü biz 4 yıldır bir mücadelenin içerisindeydik Özlem'le beraber ve bu mücadele, 'şimdi gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyelim' şeklinde değil. Özlem, bu savaşında bize destek oldu, hiç abartmıyorum, gerçekten bu böyleydi. Hiç iletişimi koparmadık, hep birlikte iletişim halindeydik ve bir an olsun dün yaşadığım, haberi paylaşacağım anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim. Çünkü böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Hepimizin başı sağ olsun, sahiden de zor bir gün hepimiz için."

Namazın ardından Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada Yurt'un yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.