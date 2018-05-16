NTV, spiker Tuğba Dural ile yollarını ayırdı

NTV ve NTV Spor'da uzun yıllar spikerlik yapan Tuğba Dural kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Dural ayrılık açıklamasını kişisel Instagram hesabından yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabında açıklama yapan Tuğba Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezon olan Dural mesleğe CNN TÜRK'te başlamış ve yaklaşık 8 yıldır NTV'de görev yapmıştı.