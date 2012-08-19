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Yaşam

NTV, şarkı söyleyen spikeri kovdu!

Şehit haberi sunarken şarkı söylediği duyulan spiker Nur Tuğba Algül'e, NTV tarafından süresiz izin verildi

19 Ağustos 2012 12:05

NTV, şehit haberi sunarken şarkı söyleyen spikeri tatile gönderdi.

Televizyonda canlı yayın kazasının son kurbanı, NTV spikeri Nur Tuğba Algül'ü duymayan yoktur. Hakkâri'deki 8 şehit haberini sunan Algül'ün, haberin görüntüleri ekrana verilince kendi kendine şarkı söylemeye başladığı görüntüleri günlerce konuşuldu.


NTV tatile yolladı


Açık unutulan mikrofondan sesi yayına giren spikerin, bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti ve bunun üzerine NTV bir özür bildirisi yayınlayıp spikeri süresiz tatile gönderdi.

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