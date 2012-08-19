NTV, şarkı söyleyen spikeri kovdu!

NTV, şehit haberi sunarken şarkı söyleyen spikeri tatile gönderdi.

Televizyonda canlı yayın kazasının son kurbanı, NTV spikeri Nur Tuğba Algül'ü duymayan yoktur. Hakkâri'deki 8 şehit haberini sunan Algül'ün, haberin görüntüleri ekrana verilince kendi kendine şarkı söylemeye başladığı görüntüleri günlerce konuşuldu.



NTV tatile yolladı



Açık unutulan mikrofondan sesi yayına giren spikerin, bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti ve bunun üzerine NTV bir özür bildirisi yayınlayıp spikeri süresiz tatile gönderdi.