NTV'de üst düzey ayrılık: Dijital Yayın Yönetmeni Levent Ertem görevinden istifa etti

NTV’de Dijital Yayın Direktörü olarak görev yapan ve internet yayınlarından sorumlu isim Levent Ertem, kanaldan ayrılma kararı aldı.

5 yıldır ntv.com.tr’nin yayın yönetmeni olan Levent Ertem’in ayrılığı sonrası yerine gelecek isim de belli oldu.

Göreve yeni başlayacak kişi ise internet medyasının deneyimli isimlerinden Eren Güler oldu. Levent Ertem, görevi Eren Güler’e çalışma arkadaşlarının huzurunda gerçekleşen bir devir-teslim töreni sonrası devrederek NTV’ye veda etti.

Eren Güler kimdir?

ntv.com.tr'nin yeni haber direktörü olan Eren Güler, kariyerine ekonomi dergilerinde başladı.Daha sonra internet medyasına yönelen Güler, Dünya, CNN Türk, Hürriyet ve Habertürk'ün web sitelerinde ekonomi müdürlüğü ve yöneticilk yaptı. İÜ İngilizce İktisat mezunu olan Eren Güler, 44 yaşında 2 kız çocuğu babası. Güler, aynı zamanda Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyesidir.