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'Ntelikli cinsel saldırı'yla suçlanan Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi; 12 yıl hapsi isteniyor

08 Ocak 2021 18:38

Bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.

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