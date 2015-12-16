T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘NSU’yu isteselerdi bulurlardı‘

Sekizi Türk on kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında bir sanık daha ifade verdi.

16 Aralık 2015 18:01


NSU davasının baş sanığı Beaete Zschäpe'nin ardından, dokuz cinayette kullanılan Ceska marka silahı tedarik etmekle suçlanan sanık Ralf Wohlleben de sessizliğini bozdu. Aşırı sağcı örgüte yardım ettiği suçlamasını reddeden Wohlleben, cinayet kurbanları ve yakınlarının duygularını paylaştığını söyledi.

Tutuklandığı 2011 yılından bu yana susma hakkını kullanan Wohlleben, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde verdiği ifadede NSU üçlüsünden Uwe Böhnhardt'ın kendisinden Alman yapımı bir silah bulmasını istediğini, ancak kendisinin bu isteği geri çevirdiğini savundu.

“Silahı tedarik etmedim“

Wohlleben, “Kendisi için bir ateşli silah arayıp bulmamı istedi. Alman yapımı olmasına dikkat etmemi söyledi. Hapise girmektense, kendini vurmayı tercih edeceğini anlattı. Ama ben Böhnhardt'ın intiharında suç üstlenmiş olmak istemedim ve silahı tedarik etmedim“ diye konuştu.

Wohlleben, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un silahı bulma işini sonra Carsten S.‘ye verdiğini kaydetti. Carsten S., NSU davasında yargılanan beş sanıktan biri.

Böhnhardt ve Mundlos, 2011 yılında fiyaskoyla sonuçlanan bir banka soygununun ardından polise yakalanmamak için intihar etmişti. 40 yaşındaki Wohlleben, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) Thüringen teşkilatı yöneticileri arasındaydı.

‘Medyadan öğrendim‘

NSU cinayetlerini sonradan medyadan öğrendiğini ileri süren Wohlleben, Mundlos ve Böhnhardt'ı kast ederek, “İkisinin bunu yapabilecek durumda olduğunu tahayyül edemezdim“ diye konuştu. Wohlleben, siyasi hedeflere şiddet yoluyla ulaşılmasını ret ettiğini söyledi.

Wohlleben resmi makamlara da suçlamalar yönelterek, devletin kayıplara karışan üç terör zanlısını niye bulamadığını anlayamadığını söyledi. Üçlünün yeraltına indiği 1998 yılından sonraki ilk yıllara işaret eden Wohlleben, “Onları bulmak isteselerdi Tino Brandt'ın yardımıyla bunu yapabilirlerdi“ diye konuştu.

Brandt o dönemde Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi Thüringen teşkilatına yüksek ücret karşılığı bağlantı adamı olarak çalışıyordu. Wohlleben, bağlantı adamı olduğu sonradan ortaya çıkan neonazi Tino Brandt'ın cinayetlerde kullanılan Ceska marka silahın satın alınması için para sağladığı suçlamasında bulundu.

“İfade tutarlı değil“

Wohlleben'in ifadesi hukukçuları tatmin etmedi. Müdahil avukatlardan Sebastian Scharmer, Wohlleben'in ifadesinin tutarlı olmadığını belirterek, Wohlleben'in her tür şiddeti reddettiğini söylemesinin tipik bir aşırı sağ propaganda olduğu ve çoktan çeşitli delillerle çürütüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs 2013'ten beri devam eden davada Wohlleben'in ifadesinin ardından susma hakkını kullanan tek sanık, NSU'ya yardım etmekle suçlanan Andrê E. kaldı.

Geçen hafta suskunluğunu bozarak ilk kez avukatı aracılığıyla yazılı ifade veren Beate Zschäpe de NSU üyesi olduğu suçlamasını ret ederek, cinayetlerden sonradan haberdar olduğunu iddia etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sekizi TürkNasyonal Sosyalist YeraltıBeaete ZschäpeCeskaRalf WohllebenWohllebenWohlleben Münih Eyalet Yüksek MahkemesiNSUUwe BöhnhardtAlmanBöhnhardtUwe MundlosCarsten S.‘ye NSUMundlosNasyonal Demokrat Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24