NSU zanlısı Zschäpe hakkında yeni iddialar

Aşırı sağcı

NSU terör örgütü üyesi

ve ilgili davanın baş zanlısı Beate Zschäpe

hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Süddeutsche Zeitung'un güvenlik birimlerine

dayandırdığı habere göre, Zschäpe örgütün diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe

Böhnhardt tarafından, 2004 yılında Köln‘de

gerçekleştirilen bombalı saldırının

televizyondaki haber görüntülerini kaydedip bunları, saldırıyı üstlenmeye dair

videonun hazırlığında kullandı.

İlgili rapora göre elde edilen malzemeler, televizyon görüntülerinin saldırının yapıldığı

9 Haziran 2004 tarihinde kaydedildiğini ortaya koyuyor. Söz konusu görüntülerin,

Mundlos ve Böhnhardt'ın henüz Zschäpe ile Zwickau kentinde birlikte yaşadıkları eve

gelmeden kaydedildiği ve bunu ancak Zschäpe'nin yapmış olabileceği üzerinde

duruluyor. Bu deliller de Federal Savcılık makamının, Zschäpe'nin, NSU tarafından

işlenen cinayet ve saldırılara bizzat faal olarak katıldığı

yönündeki tezini güçlendiriyor.

2004 yılında Köln'de, ağırlıklı olarak yabancı kökenlilerin yaşadığı Keup

Caddesi'nde b,r berber dükkanına düzenlenen bombalı saldırıda

22 kişi yaralanmıştı.

