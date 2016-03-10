NSU zanlısı Zschäpe hakkında yeni iddialar

Aşırı sağcı
NSU terör örgütü üyesi
ve ilgili davanın baş zanlısı Beate Zschäpe
hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Süddeutsche Zeitung'un güvenlik birimlerine
dayandırdığı habere göre, Zschäpe örgütün diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe
Böhnhardt tarafından, 2004 yılında Köln‘de
gerçekleştirilen bombalı saldırının
televizyondaki haber görüntülerini kaydedip bunları, saldırıyı üstlenmeye dair
videonun hazırlığında kullandı.
İlgili rapora göre elde edilen malzemeler, televizyon görüntülerinin saldırının yapıldığı
9 Haziran 2004 tarihinde kaydedildiğini ortaya koyuyor. Söz konusu görüntülerin,
Mundlos ve Böhnhardt'ın henüz Zschäpe ile Zwickau kentinde birlikte yaşadıkları eve
gelmeden kaydedildiği ve bunu ancak Zschäpe'nin yapmış olabileceği üzerinde
duruluyor. Bu deliller de Federal Savcılık makamının, Zschäpe'nin, NSU tarafından
işlenen cinayet ve saldırılara bizzat faal olarak katıldığı
yönündeki tezini güçlendiriyor.
2004 yılında Köln'de, ağırlıklı olarak yabancı kökenlilerin yaşadığı Keup
Caddesi'nde b,r berber dükkanına düzenlenen bombalı saldırıda
22 kişi yaralanmıştı.