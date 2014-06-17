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Dünya
Deutsche Welle

NSU üyesi çocuk katili mi?

Aşırı sağcı NSU örgütü üyelerinden Uwe Böhnhardt'ın 1993'te bir çocuğu öldürdüğü iddia edildi.

17 Haziran 2014 15:20


8'i Türk kökenli 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı Neonazi terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün intihar eden üyelerinden Uwe Böhnhardt'ın adı çocuk cinayetine karıştı. Gera Savcılığı Böhnhardt'ın 1993 yılında Jena'da Saale Nehri yakınlarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Bernd Beckmann'ın ölümüyle ilgili olarak şüpheli görüldüğünü, ancak o dönemde hakkında yeterince delil bulunamadığını belirtti. Küçük çocuk kaybolduktan 12 gün sonra cesedi nehir kenarında bulunmuştu.

'Deliller yeniden değerlendiriliyor'

Gera Savcılığı Sözcüsü, cinayetin işlendiği dönemde Böhnhardt'ın 15 yaşında olduğunu söyledi. Savcılık şimdi küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili delillerin daha iyi değerlendirilme şansının yakalandığını söyledi. Bunda NSU örgütünün işlediği suçlarla ilgili dinlenen tanıkların etkisi olduğu belirtiliyor.

Gera Savcılığı küçük çocuğun ölümüyle ilgili bir zanlının daha olduğunu vurguladı. Bu kişinin NSU örgütüne cinayetleri işlerken kullandığı Ceska tipi silahın temin edilmesinde yardım eden Enrico T. olduğu açıklandı. NSU'nun bu silahla 8 Türk ve bir Yunan'ı öldürdüğü iddia ediliyor. Savcılık NSU örgütüyle ilgili soruşturma sırasında çok sayıda tanığın dinlendiğini ve eski bir aşırı sağcınının ifadesinde, Enrico T.'nin küçük çocuklara zaafı olduğunu söylediğini belirtti.

Bir zanlı daha var

Aslında Enrico T. de 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesi sonrasında Böhnhardt gibi şüpheli bulunmuştu. T.'ye ait botun çocuğun cesedinin yakınlarında bulunması, şüpheleri artırmıştı. Ancak T. o dönemde cinayetle ilgisi olduğu suçlamalarını geri çevirmişti. 2012 yılında tekrar ifadesine başvurulan T., botunun cinayetten önce çalındığını, Uwe Böhnhardt'la sık sık bu botla gezintilere çıktığını kaydetmiş ve cinayetle ilgili olarak Uwe Böhnhardt'ı zan altında bırakan bir ifade vermişti. Bu olayın ardından Böhnhardt'la arkadaşlığının bozulduğunu söyleyen T., NSU örgütünün ortaya çıktığını gazetelerden okuduğunda, 9 yaşındaki çocuğu Böhnhardt'ın öldürdüğünü düşündüğünü belirtmişti.

Böhnhardt ve Enrico T. 1990'lı yılların başı ve ortalarında Jena'da aynı aşırı sağcı gençlik çetesinin üyesiydi. Her ikisinin adı da çok sayıda suça karışmıştı. Böhnhardt 1993 yılında adam yaralama ve hırsızlık suçlarından dört ay hapiste yatmıştı. 1993 yılının haziran ayında, yani 9 yaşındaki Bernd Beckmann ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce cezaevinden salıverilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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